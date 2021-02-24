شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تهدد «ميلان» فى «الكالتشيو» بسبب «إبراهيموفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يهدد السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، الروسونيرى بورطة جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

كان ميلان خسر مباراتين على التوالى أمام سبيزيا وإنتر، مما جعله يفقد صدارة الدورى الإيطالى لأول مرة خلال الموسم الجارى.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش سيكون ضيف شرف فى مهرجان «سانريمو» الذى سيقام من 2 إلى 6 مارس المقبل. ويأتى هذا رغم أن ميلان سيخوض مباراتين فى هذه الفترة، حيث سيواجه أودينيزى يوم 3 مارس، ثم يلتقى مع هيلاس فيرونا يوم 7 من الشهر نفسه (عقب انتهاء المهرجان بيوم واحد).

وأشارت إلى أن مسؤولى ميلان لا يقدرون على منع إبرا من حضور المهرجان، لأن المهاجم السويدى وقّع بالفعل على عقود التواجد كضيف، قبل التجديد مع الروسونيرى بشكل رسمى فى الصيف الماضى. وذكرت أن ميلان عند التجديد مع إبرا وافق على هذا الأمر، ولا يمكن التراجع الآن عن حضور المهاجم السويدى المهرجان.