انباء سارة لـ ليفربول في التدريبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

تلقى نادي ​ليفربول​ الانكليزي انباءاً سارة اليوم، بشأن جناحه الدولي البرتغالي الشاب ديوغو جوتا.



ونشر الحساب الرسمي للريدز عبر "تويتر" صورًا لجوتا من ​تدريبات​ الفريق الجماعية، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها في مباراة ميدتيلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا يوم 9 كانون الأول الماضي.

وتدرب جوتا منفردًا طوال الأيام الماضية، قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية لأول مرة اليوم.

وبدا اللاعب البرتغالي جاهزًا لمواجهة شيفيلد يونايتد، في الدوري الإنكليزي.

وعانى ليفربول كثيرا هذا الموسم من لعنة الإصابات التي حرمته من بعض نجومه.