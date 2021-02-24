الكشف عن تطورات الحالة الصحيّة لتايغر وودز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

افادت تقارير صحافية أن نجم الغولف ​تايغر وودز​ دخل مرحلة التعافي بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليمنى، اثر تعرضه لحادث سير قوي في ​لوس أنجلوس​، حيث انقلبت سيارته عدة مرات.



وعبر حسابه الرسمي في تويتر، كشف ممثلوه أنه مستيقظ حاليا، ويتجاوب، ويتعافى في غرفته بالمستشفى.

وفي نفس البيان، اشار أنيش ماهاجان، كبير المسؤولين الطبيين في مركز هاربور-يو سي أل إيه الطبي، إلى أن وودز صاحب الـ45 عاما خضع لعملية جراحية لإصلاح "إصابات خطيرة في العظام" في أسفل ساقه اليمنى وكاحله، بما في ذلك إدخال قضيب في عظمة الساق واستخدام "مجموعة من المسامير والدبابيس" لتثبيت قدمه وكاحله.