فونسيكا يؤكد مشاركة الشعراوي أمام براغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

كشف المدرب باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي ​روما الايطالي​، أن ​ستيفان الشعراوي​ سيشارك أساسيا في مباراة فريقه أمام سبورتينغ براغا يوم الخميس في إياب الدور الـ32 من مسابقة الدوري الاوروبي.



وأشار فونسيكا إلى أن الشعراوي بات جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما وصل إلى الجهوزيّة المطلوبة.

وشارك الشعراي لبضعة دقائق في مباراة روما امام سبورتينغ براغا في الذهاب، وكذلك في مباراة بينيفنتو يوم الأحد في ​الدوري الايطالي​.

وإنضم الشعراوي إلى الجيالوروسو في الميركاتو الشتوي الماضي قادما في صفقة مجانية.