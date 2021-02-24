كيميتش صاحب أكبر عدد انتصارات في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

حطم جوشوا ​كيميتش​ رقما قياسيا في ​دوري أبطال أوروبا​ من حيث عدد الانتصارات في أول 50 مباراة له في البطولة حيث تغلب ​بايرن ميونيخ​ على لاتسيو الثلاثاء.



وحقق عمالقة البوندسليغا الفوز 4-1 خارج أرضهم في مباراة الذهاب من دور الستة عشر، سجل الأهداف كل من روبرت ليفاندوفسكي وجمال موسيالا وليروي ساني وهدف فرانشيسكو أكيربي في مرماه مما منحهم تقدمًا لا يُقهر بعد 47 دقيقة فقط.

إنها المرة 38 التي يكون فيها كيميتش ضمن الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب آخر في أول 50 مباراة.

سجل كيميتش 10 أهداف في البطولة الأوروبية وعانى من خمس هزائم فقط.