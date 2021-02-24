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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيميتش صاحب أكبر عدد انتصارات في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021
حطم جوشوا كيميتش رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا من حيث عدد الانتصارات في أول 50 مباراة له في البطولة حيث تغلب بايرن ميونيخ على لاتسيو الثلاثاء.
وحقق عمالقة البوندسليغا الفوز 4-1 خارج أرضهم في مباراة الذهاب من دور الستة عشر، سجل الأهداف كل من روبرت ليفاندوفسكي وجمال موسيالا وليروي ساني وهدف فرانشيسكو أكيربي في مرماه مما منحهم تقدمًا لا يُقهر بعد 47 دقيقة فقط.
إنها المرة 38 التي يكون فيها كيميتش ضمن الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب آخر في أول 50 مباراة.
سجل كيميتش 10 أهداف في البطولة الأوروبية وعانى من خمس هزائم فقط.