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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يحسم مصير دالوت المعار من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021
كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي ميلان لا يفكر في شراء بطاقة ديوغو دالوت ظهير مانشستر يونايتد نهائيًا في نهاية الموسم بعد انتهاء فترة إعارته.
ولم ينجح ظهير اليونايتد في نيل ثقة الطاقم الفني للروسونيري، لتشير اخر التقارير الإيطالية الى أن فرصه في البقاء تقترب من الصفر.
وقدم دالوت اداء كارثي في الهزيمة 2-0 أمام سبيزيا في الدوري الايطالي مؤخرًا، ما ادى الى تقليل فرص بقائه مع العملاق الايطالي.
يذكر ان ميلان يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.