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ميلان يحسم مصير دالوت المعار من مانشستر يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي ​ميلان​ لا يفكر في شراء بطاقة ديوغو ​دالوت​ ظهير مانشستر يونايتد نهائيًا في نهاية الموسم بعد انتهاء فترة إعارته.

ولم ينجح ظهير ​اليونايتد​ في نيل ثقة الطاقم الفني للروسونيري، لتشير اخر التقارير الإيطالية الى أن فرصه في البقاء تقترب من الصفر.

وقدم دالوت اداء كارثي في الهزيمة 2-0 أمام سبيزيا في ​الدوري الايطالي​ مؤخرًا، ما ادى الى تقليل فرص بقائه مع العملاق الايطالي.

يذكر ان ميلان يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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