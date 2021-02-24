ميلان يحسم مصير دالوت المعار من مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي ​ميلان​ لا يفكر في شراء بطاقة ديوغو ​دالوت​ ظهير مانشستر يونايتد نهائيًا في نهاية الموسم بعد انتهاء فترة إعارته.



ولم ينجح ظهير ​اليونايتد​ في نيل ثقة الطاقم الفني للروسونيري، لتشير اخر التقارير الإيطالية الى أن فرصه في البقاء تقترب من الصفر.

وقدم دالوت اداء كارثي في الهزيمة 2-0 أمام سبيزيا في ​الدوري الايطالي​ مؤخرًا، ما ادى الى تقليل فرص بقائه مع العملاق الايطالي.

يذكر ان ميلان يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.