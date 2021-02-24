بايلي: بوغبا شخص مُجد على عكس ما يتصوره الناس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

لفت اللاعب إريك بايلي إلى أن الأشخاص الذين لا يعرفون زميله في ​مانشستر يونايتد​ بول ​بوغبا​ يقولون إنه لا يهتم بالنادي.



وقال بايلي: "بول بوغبا سعيد دائمًا، وإذا كنت لا تعرفه، فستقول إن هذا الرجل لا يهتم، ولا يركز على ما يحتاج إلى فعله. لكنه ليس كذلك على الإطلاق".

وأضاف: "إنه محترف للغاية ويعمل بجد. ينظر الناس ويقولون إنه لا يهتم، لكن هذا ليس صحيحًا بالنسبة لي. يجب أن تعرفه لترى حقًا نوع الشخص الذي هو عليه. وفوق كل شيء، فهو عامل مجتهد، لاعب محترف".