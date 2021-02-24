مليون يورو تحول دون تجديد عقد تشالهانوغلو مع ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

أفاد موقع فوتبول إيطاليا أن مسؤولي نادي ​ميلان​ يعقدون اجتماعا مع وكيل أعمال التركي ​هاكان تشالهانوغلو​ Hakan Calhanoglu يوم الأربعاء للبحث في مسألة تجديد عقده.



وأشار الموقع إلى أن هذا الاجتماع سيكون الثالث بين الطرفين للبحث في مسألة تجديد عقده والذي ينتهي في صيف العام 2021.

وتابع الموقع أن الخلاف قائم على مبلغ 1 مليون يورو فقط، حيث عرض نادي ميلان راتب 4 مليون يورو على اللاعب السابق لبايرن ليفركوزن، بينما تشالهانوغلو يريد مبلغ 5 مليون يورو.