تشاكا: انتقدوني ولكن لا تتحدثوا عن أفراد عائلتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

أشار اللاعب غرانيت ​تشاكا​ إلى أنه لا ينظر إلى مشجعي ​أرسنال​ الذين يسيئون إليه عبر الإنترنت كمشجعين حقيقيين.



وقال تشاكا: "إذا عرضت على الآخرين ما أتلقاه من رسائل، أعتقد أنه يتعين علي إغلاق حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي. أقول ذلك من قبل وسأقول ذلك الآن وفي المستقبل أيضًا، الأمر يتعلق بي فقط. أنا الرجل الموجود على أرض الملعب. إنها ليست زوجتي، وليست صغيرة، وليست عائلتي".

وأضاف: "لذا إذا كنت تريد انتقاد شخص ما، فلا مشكلة في انتقادي كشخص. لكن لا تذكر الأشخاص الآخرين لأنهم لا علاقة لهم بعملي. إنهم ليسوا من أنصار فريقي. أنا لا أراهم من أنصار فريقي، لدعم النادي يجب أن يكونوا هنا إذا خسرنا أو تعادلنا أو فزنا.