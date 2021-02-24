الشعفار يتوج القيادة العامة لشرطة دبي بالدرع العامة لبطولة الشرطة للرماية

شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، الأربعاء، الحفل الختامي لبطولة الشرطة للرماية في دورتها الـ39 التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بميادين الرماية بالخضيرة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد خالد علي شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، والمديرين العامين في شرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط بقيادات الشرطة في وزارة الداخلية.

وبدأ برنامج اليوم الختامي بوصول راعي الحفل الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، حيث كان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وكبار الضباط، وتم استعراض مادة فيلمية تناولت المراحل المختلفة لبطولة الشرطة للرماية، وصولاً إلى النسخة التاسعة والثلاثين، ثم تواصلت بعدها مسابقة تحدي السرعة لفئة فرق (رجال) للدور قبل الأخير، تلت ذلك إقامة الجولتين النهائيتين لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والتي أسفرت عن فوز فريق القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، فيما جاء فريق قيادة قوات الأمن الخاصة في المركز الثاني، وحل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثالث.

وبعدها كرّم راعي الحفل، قائد عام شرطة الشارقة والفجيرة، ونائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، ورئيس اللجنة الفنية للبطولة، الفرق في مسابقة تحدي السرعة، بتقديم درع التفوق للرماية لنسخة البطولة رقم 39 للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي حصلت عليها بواقع 145 نقطة.

وأعرب الفريق سيف عبدالله الشعفار، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم ومتابعة لرجال الشرطة في مختلف ميادين العمل، وتزويدهم بأحدث التقنيات المطبقة عالمياً من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجههم خلال أداء مهامهم المتعددة، مشيداً بمستوى بطولة الشرطة للرماية المتطور من عام لآخر، وبدعم ودور القيادة العامة لشرطة الشارقة وقائدها الذي أسهم في تحقيقها لهذا النجاح، إلى جانب فرق العمل المساندة، مشيداً بميادين البطولة وجاهزيتها لاستقبال مختلف المسابقات، كما أثنى على أداء كافة الفرق المشاركة في البطولة وعلى تميز عناصرها من حيث اللياقة، والتكتيك في الأداء، بما يعزز تعاملهم مع مختلف الفرضيات التي يتطلبها عملهم، مقدماً التهنئة للقيادة العامة لشرطة دبي بحصولها على درع البطولة، مهنئاً كافة المشاركين على المستوى العالي الذي قدموه خلال مسابقات البطولة.

وأعرب اللواء سيف الزري الشامسي عن سعادته بنجاح البطولة التي تشرفت القيادة العامة لشرطة الشارقة باستضافتها بعد تنظيمها من جانب اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، على ميادين الرماية بمعسكر الخضيرة، مؤكداً أن الحدث أصبح ملتقى اجتماعياً سنوياً لمنتسبي قيادات الشرطة المختلفة، ويعزز روابط الألفة والمحبة بينهم، ويجمعهم على حب العمل لخدمة الوطن، وتحقيق رغباتهم الصادقة في تبادل الخبرات، واكتساب المهارات مع بعضهم البعض خاصة في مجال الرماية وفنونها المختلفة، ليشكّلوا جميعاً الحصن المنيع لحماية المجتمع، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات بشقيها العام والخاص.

وتقدم قائد عام شرطة الشارقة بالشكر والتقدير للفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية على دعمه وتوجيهاته السديدة، التي كان لها الأثر الفعال في نجاح هذه النسخة من البطولة، كما قدم شكره للمشرفين في اتحاد الشرطة الرياضي، ولأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة ولكافة اللجان الفرعية على جهودهم الكبيرة التي بذلوها، وأسهمت إسهاماً واضحاً في نجاح هذه البطولة، كما تقدم بخالص الشكر، لمختلف الجهات الأخرى لما بذلته من عمل متميز وجهود مقدرة أسهمت بدورها في إنجاح البطولة وإخراجها بالمستوى الذي يليق بوزارة الداخلية، مقدماً التهنئة للقيادة العامة لشرطة دبي لحصولها على درع البطولة، ولكل المشاركين من كافة القيادات الشرطية والأمنية على ما قدموه من مستوى رائعٍ وأداء متميز.