شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة البحري يطالع ترتيبات مرحلة ما بعد كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الاجتماع الدوري لمجلس إدارة النادي، الثلاثاء برئاسة خالد جاسم المدفع رئيس المجلس، في مقر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتخلل الاجتماع مناقشة واعتماد الكثير من التقارير والأمور المهمة المتعلقة بكافة أنشطة النادي، وفي مقدمتها اعتماد التقارير المالية الخاصة بعام 2020، واعتماد الميزانية المقترحة لعام 2021.

وقرر مجلس الإدارة اعتماد تنظيم عدد من الفعاليات المجتمعية في إطار قيام النادي بمهامه الرياضية والمجتمعية مع ضرورة الالتزام بتوخي كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة جميع المشاركين والمنظمين من جائحة فيروس «كوفيد 19».

وفي ذلك الإطار، طالب المجلس بضرورة تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية البحرية التراثية كالتجديف التقليدي والشراع، وتمت الموافقة على المشاركة في فعاليات أيام الشارقة التراثية المقبلة.

كما تقرر الاشتراك في فعالية يوم السعادة، والمشاركة في فعالية «خمسة على خمسة»، كما تقرر الاشتراك في الدورة الافتراضية الثانية للمرأة التي تنظم بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات بالشارقة عن الثقافة البحرية.

وتطرق المجلس للاطلاع على عدد من التقارير الشهرية الخاصة بكافة أنشطة اللجان العاملة في النادي ومن بينها التقرير الإعلامي.

وفي ختام الاجتماع حرص رئيس مجلس الإدارة على الإشادة بجهد جميع أعضاء المجلس وبتميز كافة اللجان العاملة بالنادي، وطالب بالاستعداد والتحضير للمرحلة المقبلة، وهي مرحلة ما بعد كورونا التي من المقرر أن يعود خلالها النادي لممارسة كافة أنشطته المعتادة بكل طاقته.