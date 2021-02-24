مها خالد تفوز بسباق السيدات في انطلاق مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

سيح السلم: مسعد عبد الوهاب

توجت الفارسة المغربية مها خالد بلقب سباق السيدات في افتتاح منافسات النسخة الثالثة عشرة من مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، الذي انطلقن الأربعاء، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وامتد السباق لمسافة 120 كيلومتراً، وشهد مشاركة 79 فارسة من الإمارات، ودول العالم.

وحققت مها خالد الفوز على صهوة الجواد «ألخيدا مهدي» المملوك لإسطبلات إف 3، بعدما كانت حلت في المركز الـ12 في المرحلة الأولى، وتقدمت إلى المركز السادس في المرحلة الثانية، وواصلت تدرجها صعوداً بمراحل السباق لتصل إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة، وتواصل تقدمها إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة، وحلت الفارسة الفرنسية كاميل كولومبو في المركز الثاني على صهوة الجواد «داكام» المملوك لإسطبلات سيح السلم، تلتها في المركز الثالث الفارسة الأوروجويانية سيسيليا جارسيا على صهوة الجواد «بامبو دي بيروس» المملوك لإسطبلات إم 7.

وشهد السباق تنافساً مثيراً بين المشاركات، وتصدرت الفارسة الإيرلندية إيمي لويس المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بحلولها في المركز الأول على صهوة الجواد «أوترو إلكويبي» المملوك لإسطبلات إف 3، وسجلت زمناً قدره 1:22:53 ساعة، تلتها في المركز الثاني الفارسة عائشة العوضي على صهوة الجواد «إتش سي أليكسيس» المملوك لإسطبلات ند الشبا بزمن 1:22:56 ساعة، وحلت الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز في المركز الثالث على صهوة الجواد «فيجاري» المملوك لإسطبلات جميرا بزمن 1:23:35 ساعة، وجاءت الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب في المركز الرابع على صهوة الجواد «داكام» المملوك لإسطبلات سيح السلم مسجلة زمناً قدره 1:23:35 ساعة، تلتها في المركز الخامس الفارسة الأوروجويانية سيسيليا جارسيا على صهوة الجواد «بامبو دي بيروس» المملوك لإسطبلات إم 7 بزمن قدره 1:23:55 ساعة.

وحافظت الفارسة الإيرلندية إيمي لويس على موقعها في صدارة ترتيب المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 35 كيلومتراً، وسجلت زمناً قدره 1:13:26 ساعة، بينما تقدمت الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب من المركز الرابع إلى الوصافة بزمن قدره 1:12:50 ساعة، فيما تراجعت الفارسة عائشة العوضي من المركز الثاني إلى الثالث بزمن قدره 1:13:29 ساعة، وقفزت الفارسة العمانية زمزم الحساني من المركز التاسع إلى الرابع على صهوة الجواد «فيكو» المملوك لإسطبلات سيح السلم مسجلة زمناً قدره 1:12:37 ساعة، وتراجعت الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز من المركز الثالث إلى الخامس بزمن قدره 1:13:37 ساعة.

إيمي تتمسك بالصدارة

وتمسكت الفارسة إيمي لويس بالصدارة في المرحلة الثالثة التي بلغت مسافتها 25 كيلومتراً، بعدما سجلت زمناً قدره 1:01:18 ساعة، كما حافظت الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب على المركز الثاني بزمن 1:01:17 ساعة، فيما تقدمت الفارسة المغربية مها خالد من المركز السادس إلى الثالث على صهوة الجواد «ألخيدا مهدي» المملوك لإسطبلات «إف 3» وسجلت زمناً قدره 1:00:52 ساعة، تلتها الفارسة الأوروجويانية سيسيليا جارسيا في المركز الرابع متقدمة من المركز الثامن وسجلت زمناً قدره 1:00:51 ساعة، وحلت في المركز الخامس الفارسة بثينة خالد الرضا متقدمة من المركز التاسع على صهوة الجواد «بيبول» المملوك لإسطبلات «إف 3» مسجلة زمناً قدره 1:01:31 ساعة.

تواصل المنافسات

تتواصل منافسات مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، الخميس، بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً، فيما يشهد، الجمعة، إقامة سباق كأس اليمامة للقدرة المخصص للفارسات لمسافة 120 كلم، على أن يختتم المهرجان، السبت، بإقامة سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً.

الجوائز المالية لسباق السيدات

حصلت صاحبات المراكز من الأول إلى السابع عشر في سباق السيدات على الجوائز المالية التي خصصها نادي دبي للفروسية والموزعة وفق التالي:

حصلت الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200000 درهم، والثانية على 180000 درهم، والثالثة 160000 درهم، والرابعة 50000 درهم، والخامسة 35000 درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر 30000 درهم.

