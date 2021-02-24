الامارات | تفوق صيني في بطولة آسيا لـ"الفورمولا 3" بحلبة ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق صيني في بطولة آسيا لـ"الفورمولا 3" بحلبة ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت حلبة مرسى ياس بأبوظبي إقامة منافسات الجولة الخامسة والختامية من بطولة آسيا لـ"الفورمولا 3"، والتي شهدت تفوقا صينيا، حيث عاد لقب سلسلة السباقات الرئيسة، وهي الأولى لعام 2021، للسائق الصيني جوانيو زهو، بينما فاز بالمركز الثاني لبيير لويس شوفيه (فرنسا)، ثم جيهان داروفالا (الهند) ثالثا. وشهدت المنافسات مشاركة 25 شابًا من أفضل السائقين المشاركين من 17 دولة.

وكانت إحدى التحديات لهذا الموسم تحديد موقع يوفر القدرة على السفر والمشاركة في المسارات العالمية بمنطقة آسيا، حيث أن سلسلة البطولة الأسيوية فورمولا 3 تتناوب بين العديد من المسارات والمدن الكبرى في آسيا، ومهدت قيود السفر الدولية الطريق لاختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لتُنظم بها الفعاليات، وكانت حلبة مرسى ياس – أبوظبي المشهورة ودبي أوتودروم هما المكان الأمثل لهذه المسابقات. في الوقت نفسه، تطلب الأمر اجتماع جميع الفرق من جميع انحاء العالم وفريق دعم جيتي للإطارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news