الامارات | عملية جراحية ناجحة للاعب شباب الأهلي غانييف

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية ناجحة للاعب شباب الأهلي غانييف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن إجراء لاعب الفريق، الأوزبكي عزيز غانييف لعملية جراحية ناجحة، اليوم عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة "فرسان دبي" أمام الوحدة في دوري الخليج العربي.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن غانييف أجرى عملية جراحية في مستشفى المدينة بدبي، على يد استشاري الجراحة د. سعيد آل ثاني الفلاسي، واستشاري الجراحة د. علي البلوشي، مشيرة إلى نجاح العملية الجراحية التي سيغيب على إثرها اللاعب الأوزبكي حتى نهاية الموسم الحالي عن الفريق.

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