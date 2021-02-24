شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا يحقق في تعرض إبراهيموفيتش للعنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) تحقيقاً حول تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم أي سي ميلان الإيطالي للعنصرية في مباراة الفريق أمام ريد ستار بلجراد (2-2) في صربيا ببطولة يوروبا ليج الأسبوع الماضي، وأعلنت اللجنة الأربعاء فتح تحقيق حول ما إذا كان زلاتان ذو الأصول البوسنية ضحية لشخص جالس في منصة الشخصيات المهمة في الملعب بتاريخ 18 فبراير الجاري، وورد في بيان يويفا:«تم تعيين محقق من لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي للتحقيق في حوادث جرت في مباراة بالدور الـ32 من مسابقة يوروبا ليج». ولم يكن في الملعب أي مشجعين بسبب قيود فيروس كورونا المستجد، وكان إبراهيموفيتش يجلس على مدرجات الجناح الغربي من الملعب خلف دكة فريقه، واعتذر النادي الصربي بعد المباراة للنجم السويدي ووعد بالتعاون مع السلطات لتحديد المتورط لكن لا المهاجم ولا الميلان ومشجعوه اقتنعوا بوعد ريد ستار لأن إدارة النادي قطعاً تعرف من هو الشخص بحكم أنه كان جالساً في منصة الشخصيات المهمة وعدد الجالسين يمكن عدهم على الأصابع.