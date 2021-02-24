شكرا لقرائتكم خبر عن فيرديناند يعترف بتقصيره وصبغ شعره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند (42 عاماً) عن صبغ الشعرات البيض التي تظهر بين حين وآخر في وجهه وقال :«أصبغ الشعر الأبيض في لحيتي أحياناً من أجل توحيد اللون والظهور بشكل أفضل، لكن إذا تحولت لحيتي كلها للون الأبيض فسأتركها بدون صبغة فأنا لا أخشى التقدم بالعمر». وتحدث فيرديناند، المحلل التلفزيوني حالياً، والذي رزق بصبي ( كري 8 أسابيع) من زواجه الجديد بعد رحيل زوجته ريبيكاه عام 2015 عما يشعر به وهو متواجد لرعاية ابنه وقال:«عندما رزقت بأولادي (لورينز14 عاماً) (تايت 12)و(تيا 9 ) كنت خارج المنزل بنسبة 75 في المئة من اليوم، كنت في قمة مسيرتي وأسافر هنا وفي أوروبا وحتى في الوقت الذي أكون فيه بالمنزل كان فكري مشغول بالكرة وكنت أستخدم عذر الكرة في الخروج من المنزل ساعة أبكر. العائلة تعني التضحية وأنا لم أقم بواجباتي العائلية، غبت عن أعياد ميلادهم وغبت عن مناسبات كثيرة معهم بل غبت حتى عن ولادة واحد منهم، الحجر المنزلي جعلني أفكر بما فعلت في الماضي ووعدت نفسي أن أكون أباً أفضل وأساعد زوجتي كيت في كل موقف».