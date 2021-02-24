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جوارديولا: تسريب التشكيلة مناف للأخلاق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر حالياً، تأييده لقرار نادي أستون فيلا منع لاعبيه من المشاركة في اختيار التشكيلة المثالية في موقع «فانتازي برمييرليج» بعد تسريب إصابة الكابتن جاك جريليش قبل مواجهة ليستر سيتي. وقال جوارديولا: «أعرف أن اللاعبين يمارسون هذه الألعاب الإلكترونية لكنني لا أعرف ما هي«فانتازي فوتبول» فأنا لم ألعبها أبداً وسمعت بها لأول مرة يوم الاثنين ولا أعرف ما هي بالضبط؟ أحياناً تكون هناك تشكيلة ويتناقش اللاعبون مع أصدقائهم اللاعبين في فريق آخر وتتسرب معلومة بالخطأ للخصم، أعتقد أن تسريب أي معلومة عن الفريق قبل المباراة مناف للأخلاق وللاحتراف».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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