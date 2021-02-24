شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: تسريب التشكيلة مناف للأخلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، تأييده لقرار نادي أستون فيلا منع لاعبيه من المشاركة في اختيار التشكيلة المثالية في موقع «فانتازي برمييرليج» بعد تسريب إصابة الكابتن جاك جريليش قبل مواجهة ليستر سيتي. وقال جوارديولا: «أعرف أن اللاعبين يمارسون هذه الألعاب الإلكترونية لكنني لا أعرف ما هي«فانتازي فوتبول» فأنا لم ألعبها أبداً وسمعت بها لأول مرة يوم الاثنين ولا أعرف ما هي بالضبط؟ أحياناً تكون هناك تشكيلة ويتناقش اللاعبون مع أصدقائهم اللاعبين في فريق آخر وتتسرب معلومة بالخطأ للخصم، أعتقد أن تسريب أي معلومة عن الفريق قبل المباراة مناف للأخلاق وللاحتراف».