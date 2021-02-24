اليوم ذكري واقعة تعثر "أتوبيس" الزمالك أمام الأهلي بالدوري وانسحاب الفريق بدعوى البحث عن بطولة إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يوافق اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى، لواقعة تعطل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وانسحاب الفريق من مواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وقتها، إرسال فريق الشباب بالزمالك لمواجهة الأهلي، خوفًا على لاعبي الفريق الأول من الإصابات وضغط المباريات، في ظل سعي الفريق على الظفر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن تُوج بها 5 مرات آخرها في عام 2002.

وتعطلت حافلة لاعبي الزمالك، على أحد "كباري" القاهرة"، ليتأخر الفريق على موعد مباراة الأهلي، ليُعلن حكم المباراة انسحاب الفارس الأبيض، وفوز النادي الأهلي بهدفين نظيفين كنتيجة اعتبارية.

وكان الزمالك توج قبلها مباشرة، ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي بعد الفوز بنتيجة 3/1 في العاصمة القطرية الدوحة، بالإضافة إلى فوزه ببطولة السوبر المصري، على حساب المارد الأحمر، عن طريق ركلات الترجيح.

وأنهى الفارس الأبيض موسمه في المركز الثاني خلف النادي الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما حل وصيفًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا أيضًا، بعد فوز المارد الأحمر باللقب التاسع في تاريخه، عن طريق هدف قاتل للاعبه محمد مجدي "أفشة".