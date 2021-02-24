7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، صور وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد التعادل مع تونجيث السنغال

صور وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد التعادل مع تونجيث السنغالى

عادت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال، بعد خوض مباراة تونجيث في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتى انتهت بالتعادل سلبيا ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين بجدول ترتيب المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

محمود سعد يرفض تسليم مفتاح مكتبه باتحاد الكرة.. وتشكيل لجنة لكسر الباب

شهد مقر اتحاد الكرة واقعة طريفة بعد رفض محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة السابق والذي تم إقالته أمس، منح المفتاح الخاص بمكتبه إلي مسئولى اللجنة الثلاثية، وأيضا القيام بالحصول علي النسخة الاحتياطية ورفض منحها لمسئولى الجبلاية بعد مغادرته للمقر أمس عقب قرار إنهاء عمله.