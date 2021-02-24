7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، صور وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد التعادل مع تونجيث السنغال
صور وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد التعادل مع تونجيث السنغالى
عادت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال، بعد خوض مباراة تونجيث في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتى انتهت بالتعادل سلبيا ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين بجدول ترتيب المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
محمود سعد يرفض تسليم مفتاح مكتبه باتحاد الكرة.. وتشكيل لجنة لكسر الباب
شهد مقر اتحاد الكرة واقعة طريفة بعد رفض محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة السابق والذي تم إقالته أمس، منح المفتاح الخاص بمكتبه إلي مسئولى اللجنة الثلاثية، وأيضا القيام بالحصول علي النسخة الاحتياطية ورفض منحها لمسئولى الجبلاية بعد مغادرته للمقر أمس عقب قرار إنهاء عمله.
موسمياني يكشف سر اللعب بثلاثي وسط الأهلي أمام سيمبا
قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أن ناديه صادفه سوء حظ كبير في مواجهة سيمبا التنزاني أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال إفريقيا وخسرها الأحمر بهدف وحيد.
عبد الحفيظ: الهزيمة من سيمبا زادت الضغوط علي الأهلي في مباراتي فيتا كلوب
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين قدموا ما في وسعهم بالنسبة لظروف مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.
الزمالك يبدأ التجهيز للسفر إلى تونس لمواجهة الترجى فى رادس
تبدأ إدارة الزمالك في التجهيز لسفر الفريق إلى تونس من أجل مواجهة الترجى الرياضى، حيث تلقى نادى الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بموعد مواجهة الترجى فى دورى الأبطال، وحدد الاتحاد الأفريقى يوم 6 مارس المقبل موعداً لمواجهة الزمالك والترجى التونسى بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
منح بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، وحرص المدير الفنى للفريق على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد العودة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إلى القاهرة.
اتحاد الكرة يقرر إيقاف مستحقات محمود سعد.. مستند
قرر رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إيقاف مستحقات محمود سعد المدير ألفنى لاتحاد الكرة السابق والذى تم أنهاء عمله أمس بقرار من اللجنة الثلاثية والبحث عن مدير فنى جديد وذلك لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بلجنة الانضباط فى الأزمات التى شهدها منتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين فى تصفيات شمال افريقيا بتونس والتى خرج منها ألفريق بسبب وجود اكثر من 19 حالة كورونا.