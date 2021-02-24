شكرا لقرائتكم خبر عن هل استبعاد شيكابالا أمام تونجيث للعقاب ؟ ..الزمالك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، من قائمة فريقه النهائية، لمباراة تونجيث السنغالي، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي.

خروج شيكابالا من قائمة الزمالك، آثار علامات استفهام، حيث أكد البعض أن ذلك عقاب للفهد الأسمر من جانب البرتغالي باتشيكو، بعد ظهور علامات الغضب على اللاعب عقب استبداله في مباراة الإسماعيلي بالدوري.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، سبب استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك أمام تونجيث، مؤكدا أن اللاعب أشتكى من شعوره بالإجهاد قبل المباراة وقام بإخطار الجهاز الطبي بذلك والذى نقل الأمر للجهاز الفني.

أضاف المصدر، أن الجهاز الطبي رأى ضرورة إراحة شيكابالا حتى لا يتعرض للإصابة في مباراة تونجيث، خاصة بعد الأحداث التي سبقت المباراة وتأخر وصول البعثة للسنغال، والوصول بعد قرابة 24 ساعة من مغادرة القاهرة، مما زاد حالة الإرهاق لدي اللاعب وجعل هناك صعوبة في مشاركته باللقاء.

شدد المصدر أن شيكابالا ليس معاقب من جانب باتشيكو كما يعتقد البعض، واللاعب سيشارك في المباريات القادمة بشكل طبيعى وفقا لحالته البدنية والرؤية الفنية للجهاز الفني ولا توجد أي أزمة بينه وبين المدرب البرتغالي.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيث السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.