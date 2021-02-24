شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط بالجبلاية تطلب استدعاء ربيع ياسين ومنظور للمرة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت لجنة الانضباط باتحاد الكرة خطابات لاستدعاء ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب 2001 و وليد منظور طبيب المنتخب ،للمرة الآخيرة لسماع آرائهما فيما شهده معسكر المنتخب في تونس قبل اتخاذ القرارات الأخيرة.

قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين

انسحب منتخب الشباب من تصفيات أمم أفريقيا للشباب فى تونس بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين ، حيث تضغط اللجنة الثلاثية لصدور قرارات رادعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب