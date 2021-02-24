شكرا لقرائتكم خبر عن جدو فى لايف الخليج 365: مروان محسن يحتاج للخروج من ضغوط الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ناجى " جدو " مهاجم فريق الاهلى و منتخب مصر السابق أن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر يحتاج للخروج الى فترة إعارة خارج القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة عقب الضغط الكبير الذى يتعرض له من قبل الجمهور والعودة مرة أخرى عقب أستعادة مستواه و التهديف .

وأوضح محمد ناجى جدو خلال حديثة عبر تلفزيون الخليج 365 أنه لم يقصر في حق الزمالك ووافق على الانضمام الى القلعة البيضاء ولكن عقب توثيق الاتحاد السكندرى عقود التجديد لديه طالب مسئولي القلعة البيضاء بالتفاوض مع الاتحاد السكندرى ولكن قاموا بشكوى ضدده وهذا الامر غير مقبول في ذلك التوقيت وانتهاء الامر بشكل ودى والتنازل على بعض الشكوى التي وصلن الى النيابة والشاهد على هذه الاحداث حازم أمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس الإدارة في ذلك التوقيت .

وأضاف محمد ناجى جدو أن سبب رحيله عن الاهلى ليس الخروج من القائمة الأفريقية موسم 2017 ولكن تفاجئت باستبعادى عقب معرفة التواجد في القائمة وتم التجديد للقلعة الحمراء أيضا والاصابة التي لحقت بيا خلال ترك الفترة السبب بعدم معرفة وقت العودة والشفاء من الإصابة هي الأسباب الحقيقة بعدم القيد والخروج من النادى .

وأختتم جدو حديثة أنه دائم الحديث عن فضل الاتحاد السكندرى و الاهلى وأنه ينتمى للفريقين حيث لدية الذكريات الكبيرة داخل الفريق السكندرى الذى يعد صاحب الفضل الأول والاهلى الذى جاء وسيلة للانضمام إلى منتخب مصر .