شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يعود لتشكيل الأهلي الأساسي في مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أيمن أشرف لاعب الأهلي لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز بعدما غاب عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة سيمبا التنزاني.

وشارك أيمن أشرف كبديل في الدقائق الأخيرة لمباراة الأهلي وسيمبا أمس ، الثلاثاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وإستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بأيمن أشرف في التشكيل الأساسي لمباراة طلائع الجيش على حساب ياسر إبراهيم.

ووصلت بعثة الأهلي في الساعات الإولى من صباح اليوم ،الأربعاء، قادمة من تنزانيا بعد الخسارة من سيمبا ويحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يبدأ الجمعة الاستعداد لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ، يشارك على معلول لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية بشكل تدريجي بداية من بعد غد ، الجمعة، بعدما تعافي من إصابته الأخيرة.