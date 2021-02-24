شكرا لقرائتكم خبر عن سر مشاركة جنش أساسيا في تشكيلة الزمالك أمام تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجئ البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، الجميع بمشاركة محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمي، في التشكيلة الأساسية لمباراة تونجيث السنغالي، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، سر مشاركة جنش في التشكيلة الأساسية، موضحا أن باتشيكو اتخذ القرار بعد كثرة أخطاء محمد أبو جبل الحارس الأساسي في المباريات الأخيرة وخاصة في مباراة الإسماعيلي بالدوري.

أضاف المصدر أن باتشيكو احتفظ بالقرار لنفسه وبدأت تظهر ملامح رغبة المدرب في تواجد جنش بالتشكيلة الأساسية، خلال المران الأخير للزمالك في السنغال، حيث تأكد الجميع بعد التدريب من استبعاد أبو جبل ومشاركة جنش أساسيا.

أوضح المصدر الزملكاوي، أن باتشيكو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في اختيار تشكيل مباريات الزمالك ومشاركة جنش قراره الشخصي بدون أي تدخلات من أحد.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.