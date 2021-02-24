شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناجى جدو يشيد بـ تليفزيون الخليج 365 والتطور الصحفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار محمد ناجى جدو نجم مصر والأهلى السابق، مقر الخليج 365، وأشاد هداف الفراعنة بتطور منظومة العمل داخل الخليج 365، وما يتمتع به من احترافيه وحيادية فى العمل الصحفى والتكنولوجيا المتطورة التى تحاكى غرف الأخبار العالمية الشاملة.

وتحدث جدو عن العديد من الملفات الشائكة فى الكرة المصرية والنادى الأهلى، وطموحات الفراعنة فى الفترة المقبلة، كما تحدث عن أسرار اعتزاله ورحيله عن الأهلى، ونصائحه لمروان محسن وتوقعاته لانتقال مصطفى محمد من الدورى التركى إلى البريمير ليج.

وكشف مهاجم الأهلى الأسبق عن كواليس انتقال رمضان صبحى إلى صفوف بيراميدز وكذلك أحمد فتحى، وأشاد بمستوى الأهلى فى مونديال الأندية الأخير بقطر.