شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقف الأهلي والزمالك في أفريقيا بعد الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مباريات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت خارج الأراضى المصرية، أمس الثلاثاء، حيث ألتقي الأهلي مع سيمبا التنزانى بينما واجه الزمالك نظيره تونجيث السنغالى.

خسر فريق الأهلي من سيمبا بهدف نظيف بملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام وسجل هدف سيمبا ميكويسوني فى الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية، وقدم الأهلي عرض متواضع على مدار الـ90 ولم ينشط إلا في الدقائق الأخيرة لكنها لم تكن كافية للفوز أو إدراك التعادل.

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، على إستاد لات ديور فى السنغال، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع خلال اللقاء.

تراجع الأهلى للمركز الثالث في المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا بعد الهزيمة المفاجئة أمام سيمبا التنزانى بهدف مقابل للاشئ ليتجمد رصيده عند 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولى صاحب المركز الثانى الذى استعاد عافيته محققا بعد الفوز خارج ملعبه على المريخ السودانى بأربعة أهداف مقابل هدف.

واعتلى سيمبا التنزانى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ، جمعهم من الفوز في المباراة الأولى خارج ملعبه على فيتا كلوب بهدفين مقابل هدف ، وفاز في اللقاء الثانى اليوم على الأهلى بهدف مقابل للاشى .

بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية أصبح الترجى متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيت في الجولة الأولى قبل تعادل أمس ضد مولودية الجزائر.

بينما ارتقى مولودية الجزائر إلى المركز الثاني بعد تعادله الإيجابي مع الترجى ليصعد بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالثة بواقع نقطتين لكليهما بعد تعادلهما في الجولتين الأولي والثانية.

فيما يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة فريق تونجيت السنغالي بنقطة وحيدة جمعها من التعادل السلبي مع الزمالك.

ما هي مباريات الأهلي والزمالك القادمة في دوري الأبطال؟

يستعد الأهلي والزمالك لخوض مبارياته الجولة الثالثة بدوري الأبطال، حيث يخوض الأهلي مباراته القادمة في دوري أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي وتحدد لها موعد مبدئيا يوم 5 مارس المقبل، وتقام في القاهرة، بينما سيلعب الزمالك مع الترجي التونسي يوم 6 مارس في استاد رادس بالعاصمة التونسية.