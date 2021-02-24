شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخماسي يوقع عقد رعاية مع راعي رسمي جديد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎وقع اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، عقد رعاية مع شركة فاركو للأدوية، كراعي رئيسي للاتحاد، بقاعة الاجتماعات فى اللجنة الأولمبية المصرية.

‏‎وشهد مراسم توقيع العقد كل من المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ودكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، وآية مدني عضو مجلس النواب والبطلة الأولمبية السابقة، ومحمد حمدي جاد رئيس مجلس إدارة شركة جي جلوبال، وهاشم ياسين المدير التنفيذي لاتحاد الخماسي الحديث.

‏‎كما حضر كل من المهندس ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، ولاعبي المنتخب الوطني للخماسي الحديث والصحفيين.

‏‎ويستضيف اتحاد الخماسي الحديث عدة بطولة مهمة خلال الفترة المقبلة لعل أبرزها بطولة العالم للكبار والمقرر اقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 15 يونيو المقبل، وبطولة العالم للناشئين والشباب خلال الفترة من 4 — 19 يوليو المقبل.

‏‎وأكد "العريان" أن هدف اتحاد الخماسي الحديث خلال الفترة المقبلة هي الصعود بالكوتة الكاملة لأولمبياد طوكيو المقرر اقامتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، حيث ضمن الاتحاد المشاركة بلاعب ولاعبة ويطمح للصعود بمثلهما مع نهاية بطولة العالم والتي تقام على أرض مصر.

‏‎وأضاف "العريان" أن لاعبي منتخبنا الوطني سيشاركون في بطولة المجر الدولية المقرر انطلاقها السبت المقبل بالمجر.

‏‎وأعلن "العريان" عن منح الدكتور شيرين حلمي الرئاسة الشرفية لبطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها ملاعب استاد القاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 15 يونيو المقبل.

‏‎فيما أكد دكتور شيرين حلمي فخره واعتزازه برعاية اتحاد الخماسي الحديث ودعم الأبطال المصريين، حيث أكد إيمان الشركة بضرورة دعم الرياضات الأخرى التي ترفع اسم وعلم مصر في المحافل العالمية.

وأضاف أنه سعيد للغاية بالشراكة مع اتحاد الخماسي لما يقدمه من نجاحات سواء على مستوى الناشئين والشباب والكبار.

‏‎فيما أكدت آية مدني البطلة الأولمبية السابقة سعادتها بهذه التوأمة وفخورة بتنفيذها معربة عن تمنياتها بالتوفيق لعناصر المنتخب، وأنها كانت تسعى لتنفيذ هذا الأمر حينما كانت لاعبة.

‏‎وأضافت أنها مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم للاعبي منتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة.