شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..إجراءات إحترازية صارمة فى انطلاقة كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد انطلاقة بطولة كأس العالم للرماية إجراءات إحترازية مشددة ، حيث يتم الإطمئنان على درجات حرارة كل من يتواجد فى موقع المنافسات بميدان نادى صيد بمدينة السادس من أكتوبر .. كما تشهد البطولة مكان مخصص لعمل المسحات الطبية للاعبين والوفود المشاركة فى البطولة .

كشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن إجراء مسحتين للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم للخرطوش. ، إن المنخبات المشاركة حضرت إلى القاهرة بتقرير مسحة قبل الوصول، على أن تخضع جميع الفريق لمسحة جديدة بعد 24 ساعة من الوصول، على أن يتم عمل مسحة جديدة بعد 72 ساعة من الأولى للاطمئنان على فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن التنافس القوي بين لاعبي المنتخبات المشاركة فى اليوم الأول للبطولة فى مسابقات الإسكيت "فرق رجال وفرق سيدات وفردي"، والمستوى اللافت الذى يقدمه اللاعبون وحرصهم على تحقيق الفوز وكسب نقاط البطولة التى تضاف إلى رصيدهم وتساهم فى تقدمهم فى مراكز التصنيف العالمي للرماية.

وكشفت اللجنة المنظمة أنه يتم رصد نتائج اليوم الأول بعد انتهاء جميع المنافسات حيث يتأهل للمراحل التالية اللاعبون الفائزون بأعلى عدد من النقاط لاستكمال التنافس فى مسابقات الإسيكيت غدا حيث من المقرر أن تختتم مسابقات الإسكيت يوم السبت المقبل يعقبها مسابقات التراب حتى ختام البطولة.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تشارك به دول "لأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".



























