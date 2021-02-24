شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يفسخ عقد الغانى كاريكاري بعد الفشل فى الوصول إلى بطاقته الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن فسخ عقد المهاجم الغانى كوامى كاريكارى، مع الفريق بعد تأخر وصول بطاقته الدولية، مشيرا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن كاريكاري سيرحل إلى أوكرانيا، بعد عدم الوصول إلى إتفاق بشأن وصول بطاقته الدولية.

كان نادي إنبي أعلن فى بداية يناير الماضى عن التعاقد مع المهاجم الغاني كوامي كاريكاري بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، ويمتاز اللاعب صاحب الـ28 عاما بقدرات بدنية وفنية كبيرة، ويعد أحد المهاجمين المتميزين، وشارك فى وقت سابق مع منتخب غانا الأوليمبى فى عدة مباريات، كما لعب للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية.

وانضم الغاني كاريكاري لصفوف نادي العربي القطري موسم 2018، كما شارك مع نادي تيبيليسي بطل الدوري الجورجي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

ووصل المهاجم الغاني إلى القاهرة نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونال إشادة الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، بعد مشاهدة اللاعب داخل الملعب، وتم التعاقد معه ، إلا أن الفشل فى الحصول على بطاقته الدولية على مدار شهرين ماضيين، دفع إنبى لفسخ التعاقد مع اللاعب.