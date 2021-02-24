تعرف على موعد عودة على معلول لتدريبات الأهلي الجماعية

القاهرة - سامية سيد - يشارك على معلول لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية بشكل تدريجي بداية من بعد غد ، الجمعة، بعدما تعافي من إصابته الأخيرة.

وكان على معلول قد أصيب في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة بقطر حيث أُصيب الدولي التونسي بشد في العضلة الخلفية.

وخضع على معلول لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة في الخلفية والأهلي الإصابة التى أبعدت عن مباريات الفريق الأخيرة.

وغاب على معلول عن مباراة بالميراس في مونديال الأندية ثم مواجهة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يشارك على معلول في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي بداية من الجمعة ثم يعود بشكل تام بعد جاهزيته التامة.

ووصلت بعثة الأهلي في الساعات الإولى من صباح اليوم ،الأربعاء، قادمة من تنزانيا بعد الخسارة من سيمبا ويحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يبدأ الجمعة الاستعداد لمباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.