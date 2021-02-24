طريق الزمالك.. أسوان يضرب موعدًا مع الجونة بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق أسوان عروضه الإيجابية مع مدربه علاء عبد العال بعد الفوز على سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وانتظر فريق أسوان الشوط الثاني من أجل التسجيل حيث افتتح أحمد عبد الظاهر أهداف المباراة في الدقيقة 51، قبل أن يعزز حمزة مجدي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 78.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، سجل عمرو رضا هدف أسوان الثالث في الوقت بدل الضائع، في المقابل جاء هدف سوهاج الوحيد عن طريق أسامة خليل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ومن المقرر أن يلتقي أسوان بفريق الجونة والذي صعد لدور ثمن النهائي بعد الفوز الساحق على كيما أسوان بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتعتبر مباراة أسوان والجونة في دور الـ16 ضمن طريق الزمالك والذي من المقرر أن يفتتح مشواره بمواجهة حرس الحدود.

واستطاع علاء عبد العال أن يحقق نتائج مميزة رفقة فريق أسوان منذ تسلمه المهمة الفنية خلفًا لسامي الشيشيني حيث يتواجد فريق "زهرة الجنوب" في الترتيب العاشر برصيد 17 نقطة.