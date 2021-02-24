ماني: المنافسة على بريميرليج انتهت.. دوري الأبطال هدفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قلص السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، من فرص فريقه في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أن الأمر انتهى.

وابتعد ليفربول عن المنافسة على لقب بريميرليج هذا الموسم بعدما تراجع إلى المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وخلال تصريحات لشبكة ESPN قال ماني: "كان هدفنا منذ البداية الفوز بدوري أبطال أوروبا، الدوري الممتاز وبطولتي الكأس أيضًا، لكن الآن أستطيع أن أقول إن الأمر انتهى بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز.. الفارق كبير جدًا".

وأضاف: "نحن لا نستسلم أبدًا، ولن نستسلم، لكن بالتأكيد مانشستر سيتي فريق جيد وهم يبتعدون بفارق كبير".

وتابع اللاعب السنغالي: "الآن دوري الأبطال هدفنا الرئيسي، سنواجه أفضل الفرق في أوروبا، لكننا هنا للتغلب على أفضل الفرق في العالم، سنفعل كل ما في وسعنا للمضي قدما والفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وعن تراجع مستوى أليسون بيكر حارس مرمى الريدز، قال ماني: "بصراحة، أتفاجأ أحيانًا عندما يتحدث الناس عن أخطاء أليسون، إنها جزء من كرة القدم".

وأكمل: "عندما يرتكب أفضل حارس مرمى في العالم خطأ أو اثنين، بالتأكيد هذا أمر غريب، لكنه لم يكن هو فقط لقد كان الفريق بأكمله".

وأتم: "كم مرة أنقذنا أليسون؟ بدونه، ربما لن نكون أبطال دوري أبطال أوروبا أو نحصل على أي لقب".

جدير بالذكر أن أليسون تعرض مؤخرًا لانتقادات لاذعة بعد ارتكابه عدة أخطاء أسفرت عن فقدان ليفربول لبعض النقاط خلال مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي، وكان أبرزها الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من بريميرليج.