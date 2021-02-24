الإسماعيلي يخاطب اتحاد الكرة لنقل مباراته مع الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أرسل النادي الإسماعيلي خطابًا رسميًاإلى اتحاد الكرة المصري، طلب خلاله نقل مباراته مع الأهلي في دوري We المصري إلى استاد حرس الحدود بالمكس.

ووفقًا لما أعلنه الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي، فإن الإسماعيلي طلب نقل اللقاء المقرر إقامته يوم 10 مارس القادم في استاد برج العرب بالأسكندرية.

وتنتظر إدارة الإسماعيلي ردًا من اتحاد الكرة على طلب نقل اللقاء، بعد إرساله بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيستضيف الأهلي يوم 10 مارس القادم في إطار مباريات الجولة 12 من دوري We المصري.