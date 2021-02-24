متعب: أعتب على موسيماني في نقطة.. وافتقدنا الروح أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أداء الفريق الأحمر أمام سيمبا كان غريبا، متسائلا عن الشكل الهجومي أمام ممثل تنزانيا.

وحل الأهلي ضيفًا على سيمبا في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، وخسر حامل اللقب بهدف دون رد ليفقد صدارة المجموعة الأولى.

وخلال تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع عبر قناة "اون تايم سبورتس"، قال متعب: "ظهور الأهلي أمام سيمبا كان من أقل المباريات التي شارك بها الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "لن نخلق أعذار، سبق لي اللعب في أجواء تنزانيا وأعلم جيدا درجة الحرارة العالية هناك، لكن أين الشكل الهجومي للأهلي طوال المباراة؟".

وتابع: "لن أتحدث عن اختيارات التشكيل، هذا أمر يعود لموسيماني (مدرب الفريق)، لكن أعتب عليه في شئ واحد وهو أنك عندما تدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب من المفترض أن يكون لهم أدوارا هجومية بحتة أكثر من الدفاع".

وأتم: "لاعبوا الأهلي افتقدوا للروح والغل الكروي داخل الملعب، نحن كفريق أفضل من سيمبا بمراحل لكن ظهور الأهلي بهذا الشكل كان غريبا".

جدير بالذكر أن الأهلي تقاسم المركز الثاني المجموعة الأولى رفقة فيتا كلوب الكونغولي برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما انفرد سيمبا بصدارة الترتيب (6 نقاط)، وتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.