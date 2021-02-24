تقارير تركية: تألق مصطفى محمد يدفع جالاتا سراي لمتابعة أليو ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي جالاتا سراي بدأ في متابعة المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لتقديم عرضًا للتعاقد معه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تاكفيم التركية طبقًا لمصادر خاصة بها، فإن تألق مصطفى محمد المنتقل إلى جالاتا سراي معارًا من الزمالك، دفع الفريق التركي لتوجيه متابعته للدوري المصري.

وأوضحت الصحيفة، أن أليو ديانج لاعب وسط الأهلي يعد من بين اللاعبين المستهدفين من جانب جالاتا سراي، بعدما خطف أنظار كشافي الفريق أثناء متابعتهم لمصطفى محمد.

وشددت الصحيفة أن كشافي جالاتا سراي قدموا تقريرًا إيجابيًا للغاية إلى الإدارة الفنية للفريق عن ديانج، لكن القرار النهائي بشأن الموافقة على التعاقد معه لم يتخذ حتى الآن.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن القرار النهائي من جانب فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بشان ضم ديانج سيتم إتخاذه خلال الأسابيع المقبلة.