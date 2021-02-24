بعثة الزمالك تصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك قادمة من السنغال حيث واجه الفريق الأبيض نظيره توينجيت السنغالي ضمن حسابات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك تعادل أمام بطل السنغال بدون أهداف، ليصبح رصيد الفريق الأبيض نقطتين متساويًا مع مولودية الجزائر والذي تعادل أمام الترجي الرياضي التونسي بهدف لكل جانب.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري we المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة بفارق ست نقاط عن مصر المقاصة صاحب الترتيب الثاني.