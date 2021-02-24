لجنة إدارة الزمالك تنفي رسميًا تلقيها حكمًا بإلغاء لائحة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت لجنة إدارة نادي الزمالك عدم تلقيها أية أحكام تفيد بإلغاء اللائحة الحالية الخاصة بالقلعة البيضاء وما يترتب عليها من آثار قانونية، مما يجعل تواجدها الحالي لا يشوبه البطلان.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن لجنة الإدارة لم تتطرق لمناقشة الأمر نظرًا لعدم تلقيها حكمًا به، مع الإشارة لحقها في الطعن على هذا الحكم بالبطلان في حالة وجوده.

وكانت تقارير صحفية ضد أشارت في وقت ماضي إلى رفض الطعن المقدم على الحكم الصادر مسبقًا ببطلان لائحة النادي، مما يتسبب في إلغاءها وما يترتب عليها من آثار.

وقالت إدارة الزمالك في بيانها:

"بالاشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة من الغاء للائحة الخاصة بنادي الزمالك للالعاب الرياضية وما ترتب عليها من اثار قانونية، فان ادارة النادي الحالية لم تبلغ حتي تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتي يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدي وجوبية وكيفية تنفيذه ، مع الاخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن علي هذا الحكم بالبطلان امام الجهات المختصة.

وفي هذا المقام نود الاشارة إلى ان لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الاوليمبية لها وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الادارية العليا في غضون عام ٢٠١٩ .

كما تود اللجنة ان تشير الي انها تدير نادي الزمالك في اطار من الشرعية القانونية وكل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك والعمل علي تسيير جميع خدمات النادي بانتظام.. والله ولي التوفيق."