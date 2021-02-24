أسطورة نيجيريا ينصح صلاح بالانضمام لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الأسطورة النيجيرية جي-جي أوكوتشا، نجم باريس سان جيرمان السابق، إنه ينصح الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بالرحيل إلى برشلونة.

وأضاف جي-جي أوكوتشا من خلال تصريحات لبرنامج بي أون تايم على فضائية أون تايم سبورت : "إذا كان هناك مجال للإنضمام لصفوف برشلونة فأنا أنصح صلاح بالرحيل إلى هناك، لقد استنفذ كل الطاقة مع ليفربول."

وأكمل أوكوتشا تصريحاته: "الوضع الآن متراجع في ليفربول، وصلاح يجب عليه أن يرحل عن الدوري الإنجليزي، إذا كان هناك مجالاً للانضمام إلى برشلونة أنصحه بالذهاب إلى هناك."

ويستمر تعاقد صلاح مع ليفربول حتى 2023 بعد أن ليفربول في عام 2017 قادمًا ن روما الإيطالي.

وعن أفضل اللاعبين المصريين الذين عاصرهم أوكوتشا قال: "حسام حسن وأحمد حسام "ميدو" من أفضل العناصر المصرية التي لعبت أمامها."

أوكوتشا، البالغ من العمر 47 عامًا، دافع عن ألوان عدد من الفرق أبرزها فناربخشة التركي وباريس سان جيرمان وإنتراخت فرانكفورت وهال سيتي.