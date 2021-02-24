الدوري السعودي | مسؤول سابق يحذر الغامدي بعد سخريته من مدافع الهلال

حرص المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، على توجيه نصيحة هامة إلى مهاجم الفريق رائد الغامدي، بعدما تم تداول مقطع فيديو له وهو يقود سيارته ويتراقص ساخرًا من على البليهي مدافع الهلال، في إشارة لمراوغته مدافع الزعيم في مباراة الديربي.

وكان النصر قد فاز بالأمس على غريمه التقليدي الهلال، بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز النصر هدف الفوز في الشوط الأول عن طريق جونزالو مارتينيز في الدقيقة 21، بعدما كسر اللاعب الأرجنتيني مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى مستغلًا تمرير رائعة من لاعب الوسط بيتروس ماتيوس، ليضعها في شباك حارس الهلال عبدالله المعيوف.

وشارك رائد الغامدي في فوز النصر على الهلال، وتلقى رسالة من الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها متحدث النصر السابق “دخول نجوم الفرق في تصوير لقطات ساخرة في مواقع السوشيال ميديا مثل ما فعل رائد الغامدي تجعلهم في مرمي النقد اللاذع من الجمهور”.

وأضاف الصرامي “ما فعله رائد غير مقبول و يجعله طرفًا في صراع مشجعين متعصبين يبحثون عن ماتبعين غير مهتمين بعواقب ما يفعلون”، مختتمًا بقوله “لا يا رائد، احرص على تطوير مستواك”.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني، بقارق 5 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.