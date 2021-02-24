الدوري السعودي | عضو شرف النصر يتهكم على الهلال

حقق نادي النصر الفوز بالأمس على غريمه التقليدي الهلال، بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز النصر هدف الفوز في الشوط الأول عن طريق جونزالو مارتينيز في الدقيقة 21، بعدما كسر اللاعب الأرجنتيني مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى مستغلًا تمرير رائعة من لاعب الوسط بيتروس ماتيوس، ليضعها في شباك حارس الهلال عبدالله المعيوف.
وتهكم عضو شرف النصر الذهبي، عبدالعزيز أحمد بغلف على جماهير الهلال عقب خسارة الأمس، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “ألا زالوا يصيحون ؟! من رأي منكم بيتروس في منامه . فلا يخاف … كوابيس فقط”.
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني، بقارق 5 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.
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