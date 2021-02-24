بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وإلتشي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 24-2-2021، ضمن مؤجلات الجولة الأولى من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وإلتشي” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة برشلونة وإلتشي على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الاسباني “دياز دي ميرا”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وقع برشلونة في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام “قادش”، ليفقد المركز الثالث لصالح إشبيلية، ورغم ذلك حافظ البرسا على سجله خالٍ من الهزائم في آخر 13 مباراة لعبها في الدوي الاسباني، انتصر في 10 مناسبات، وتعادل في 3.

ويتواجد “برشلونة” في المركز الرابع بجدول الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن الثالث “اشبيلية”، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “ريال مدريد” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد”.

وجمع برشلونة 47 نقطة حتى الآن من 23 مباراة، انتصر في 14 مواجهة، وتعادل في 5 مناسبات، وخسر في 4، وسجل لاعبوه 50 هدفًا كأقوى خط هجوم في الدوري الاسباني، واهتزت شباكه 22 مرة.

في المقابل، لم يحقق إلتشي أي انتصار في آخر 8 مباريات خاضها خارج ملعبه، وبشكلٍ عام فاز في 4 مناسبات في الدوري الاسباني هذا الموسم، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر في مثلها.

ويترنح التشي على حافة الهبوط حيث يتساوى في النقاط (21 نقطة) مع أولى مراكز منطقة الخطر، ولكن يمتلك مباراة أخرى مؤجلة بخلاف مواجهته اليوم أمام برشلونة.

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