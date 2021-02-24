الميركاتو | فاسكيز يطلب مهلة من ريال مدريد للتفكير وميلان يترقب

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن جناح ريال مدريد، لوكاس فاسكيز طلب من إدارة النادي الملكي منحه مهلة للتفكير، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع الميرنجي.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد الصيف القادم، ورفض اللاعب صاحب الـ29 عامًا العرض المقدم من إدارة النادي الملكي لتجديد تعاقده، كما لم يتم البت في الموضوع مرة أخرى، وذلك وفقًًا لإذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية.

وكان ريال مدريد عرض على فاسكيز، تجديد عقده لمدة 3 سنوات، بنفس الراتب الذي يحصل عليه حاليًا، والبالغ 3.5 مليون يورو سنويًا، وهو ما لم يلق قبول اللاعب متعدد المراكز.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية، أن فاسكيز سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في مارس المقبل.

كما كشفت الإذاعة، عن وجود هناك اهتمام من جانب إيفرتون الإنجليزي بضم فاسكيز، خاصة وأن مديره الفني كارلو أنشيلوتي يعرفه جيدًا، منذ أن كان يتولى مسؤولية ريال مدريد.

كما هناك اهتمام من جانب إيه سي ميلان الإيطالي أيضًا، الذي يطمح لتكرار نجاح تجربة صفقة الظهير الأيسر الفرنسي، ثيو هيرنانديز، الذي تألق مع الروسونيري بعد فترة صعبة مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن لوكاس فاسكيز انضم إلى ريال مدريد في صيف 2015، قادمًا من صفوف إسبانيول الكتالوني نظير 1 مليون يورو فقط، وشارك منذ ذلك الحين في 231 مباراة مع اللوس بلانكوس، تمكن خلالها من تسجيل 26 هدفًا وتقديم 51 تمريرة حاسمة.