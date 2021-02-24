صفقات مانشستر يونايتد | خوان ماتا تحت أنظار كبار الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود اهتمام من كبار الدوري الإيطالي، بنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خوان ماتا للتعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ماتا مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، وعلى الرغم من أن الشياطين الحمر لديه خيار التمديد لعام إضافي، إلا إن الأقرب هو رحيل اللاعب بعد نهاية هذا الموسم 2020/21.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أندية الدوري الإيطالي؛ يوفنتوس، إنتر ميلانو، وروما حريصة على ضم النجم الإسباني في الصيف القادم، خاصة وأنه لن يكلفهم سوى راتبه.

وتراجع دور ماتا بشكل ملحوظ مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي، في ظل اعتماد المدير الفني للشياطين الحمر، أولي جونار سولشاير، على كل من: ماسون جرينوود، برونو فرنانديز، ماركوس راشفورد، وأنتوني مارسيال.

جدير بالذكر أن خوان ماتا انضم إلى مانشستر يونايتد في يناير 2014، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ولعب النجم الإسباني منذ ذلك الحين 267 مباراة بقميص الشياطين الحمر، تمكن خلالها 50 هدفًا وقدم 47 تمريرة حاسمة.