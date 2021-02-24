ما سر استئجار رئيس الارجنتين لطائرة ميسي الخاصة؟

شهدت الساعات الماضية واقعة غريبة، بعدما قام الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز باستئجار الطائرة الخاصة لقائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

فرنانديز (61 عامًا) كان قد تلقى دعوة من الرئيس المكسيكي “أندريس مانويل لوبيز أوبرادور”، للمشاركة في احتفالية مرور 200 عام على استقلال دولة المكسيك.

وبحسب صحيفة الماركا الإسبانية، فإن الرئيس الأرجنتيني لجأ إلى مواطنه ميسي، حيث قرر استئجار طائرته الخاصة لمدة 4 أيام مقابل 160 ألف دولار.

وعددت الصحيفة المدريدية المزايا التي تتمتع بها طائرة نجم برشلونة، والتي اشتراها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، نظير 15 مليون دولار.

وتعتبر الطائرة بمثابة قصر جوي، حيث أنها من طراز “جولف ستريم” كبيرة الحجم، وتضم في داخلها 16 مقعدًا، كما تضم أيضًا مطبخين وحمامين.

وبالإضافة إلى تلك المزايا، حرص ميسي على تزويدها ببعض الإضافات الشكلية، وذلك من خلال وضع الرقم 10 على ذيل الطائرة، وأسماء زوجته وأبنائه على سلمها.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة الخاصة بميسي ترسو غالبًا في مسقط رأس قائد برشلونة، مدينة “روساريو” الأرجنتينية، ما لم يكن في حاجة إليها.