بث مباشر | مشاهدة مباراة الزوراء والشرطة في الدوري العراقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزوراء والشرطة” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 24-2-2021 في الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز.

ينقل البث المباشر لمباراة “الزوراء والشرطة” على قناة الشباب الرياضية العراقية 1، وتنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل ملعب الشعب الدولي بمدينة بغداد مواجهة مثيرة بين “الزوراء والشرطة”، والتي ستحدد بشكل كبير المنافس الحقيقي لفريق “القوة الجوية” على لقب الدوري العراقي هذا الموسم.

ويتساوى الزوراء والشرطة في عدد النقاط، حيث يمتلك الثنائي 36 نقطة في رصيدهما، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر “القوة الجوية” الذي انتصر على الكهرباء أمس لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد الزوراء في المركز الثاني، وبفارق الاهداف عن الشرطة الذي يحتل المرتبة الثالثة، حيث سجل الأول 24 هدفًا، ودخل مرماه 11، في المقابل أحرز الثاني 22 هدفًا، واهتزت شباكه 10 مرات.

وحقق الزوراء الانتصار في الجولة الماضية على حساب “أربيل”، ليصل إلى الانتصار السادس من آخر 10 مباريات لعبها في الدوري العراقي، بينما تعادل في 3 مناسبات، وخسر مباراة واحدة.

أما الشرطة فلم يتذوق طعم الخسارة في آخر 10 مباريات خاضها في الدوري العراقي، وتعادل مع “الصناعات الكهربائية” في الجولة الماضية، لتتوقف انتصاراته عند 6 مناسبات، ويرتفع عدد التعادلات إلى 4.

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