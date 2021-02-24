الامارات | نجم البايرن الصاعد يرفض إنجلترا ويفضل اللعب لألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم البايرن الصاعد يرفض إنجلترا ويفضل اللعب لألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضّل اليافع جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ بطل أوروبا، تمثيل منتخب ألمانيا بدلا من انجلترا، بعد أن اصبح أمس اصغر لاعب يسجل لفريقه الالماني في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وقبل ثلاثة أيام من بلوغه الثامنة عشرة، سجّل موسيالا مع الفريق البافاري خلال فوز فريقه على ارض لاتسيو الإيطالي 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

ووُلد موسيالا في شتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد بريطاني - نيجيري، ويستحوذ على الجنسيتين الالمانية والانجليزية، بعد انتقاله بعمر السابعة مع عائلته إلى لندن.

وانضم إلى أكاديمية تشلسي قبل الانتقال منذ سنتين إلى بايرن ميونيخ. واستهل مشواره مع منتخب انجلترا دون 21 عاما في نوفمبر الماضي، لكنه فضّل حمل الوان منتخب المانيا.

وقال للناقل الالماني "آ أر دي": "في النهاية، فضّلت الاستماع الى مشاعري واشعر بان هذا القرار صحيح 100%". وتابع "لدي قلب لألمانيا وقلب لانجلترا. سيتسمر الاثنان بالخفقان". واردف "وُلدت في ألمانيا وهناك بدأت ممارسة كرة القدم، لكني نشأت في انكلترا ولدي العديد من الاصدقاء هناك".

وأضاف "فكّرت كثيرا بهذا الامر، لم يكن قرارا سهلا". وحلّ موسيالا بدلا من توماس مولر الغائب عن بايرن بعد اصابته بفيروس كوفيد-19. وفيما سيبلغ الثامنة عشرة في 26 الجاري، سيوقّع لاعب الوسط الهجومي مبدئيا لخمس سنوات مع بايرن. وتشير تقارير الى رغبة المدرب يواكيم لوف باستدعاء موسيالا الى التشكيلة المقبلة لمنتخب "ناسيونال مانشافت". وإلى جانب حمله ألوان الفئات العمرية لانجلترا في 22 مباراة بين 2016 و2021، شارك موسيالا ايضا مع منتخب المانيا تحت 16 سنة في 2018.

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