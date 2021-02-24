الامارات | للعام الثالث على التوالي.. "شرطة دبي" تفوز ببطولة وزارة الداخلية للرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث على التوالي.. "شرطة دبي" تفوز ببطولة وزارة الداخلية للرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت القيادة العامة لشرطة دبي بدرع بطولة الرماية السنوية لوزارة الداخلية في نسختها الـ 39، للعام الثالث على التوالي، وذلك بعد تحقيقها المركز الأول في المجموع العام، وتصدرها المراكز الأولى في 5 مسابقات من أصل 8 مسابقات، بعد منافسة مع كافة الفرق الشرطية المشاركة بالبطولة، التي أقيمت في إمارة الشارقة بميادين الخضيرة، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتقدم الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على دعمهم اللامحدود للرياضة على مستوى وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية، ما انعكس على ارتفاع مستوى الفرق الشرطية المشاركة في بطولة الرماية السنوية لوزارة الداخلية، والتي نافست بقوة على المراكز الأولى، مشيداً بمستوى التنظيم العالي للبطولة التي تعكس مدى الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لأبنائها الرياضيين.

وأثنى الفريق المري في تصريح صحافي على الأداء العالي للفرق الشرطية في البطولة، وعلى استعداداتها العالية التي أظهرت قدراتها المتميزة في المنافسة في كافة مسابقات البطولة، مشيداً بما حققه فرق شرطة دبي في البطولة، ودعا افرادها إلى الاستمرار في حصد النتائج وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية المختلفة، مؤكداً دعم القيادة العامة لشرطة دبي الدائم لكافة فرقها للمنافسة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

وحققت شرطة دبي المركز الأول في الرماية التكتيكية لفئة الضباط، فيما حقق على المستوى الفردي، المركز الأول الملازم أحمد علي البلوشي من أكاديمية شرطة دبي، والمركز الثالث الملازم عبدالله النعيمي من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والمركز الرابع الملازم علي حسن ال رحمة من مركز شرطة المرقبات، والمركز السادس المقدم عبدالله الجلاف من أكاديمية شرطة دبي.

أما في الرماية التكتيكية لفئة السيدات حصدت شرطة دبي المركز الأول، وعلى المستوى الفردي، حققت الملازم فريدة الظهوري من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع المركز الأول، بينما حققت الوكيل شريفة علي من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية المركز الثاني، والرقيب أول عزه الشحي من الإدارة العامة المنشآت والطوارئ المركز الثالث.

وفازت شرطة دبي المركز الثالث في الرماية التكتيكية لصف ضباط والأفراد، وحققت المركز الأول في مسابقة رماية المستجيب لفئتي الرجال والسيدات، فيما حققت شرطة دبي في مسابقة رماية العمليات الشرطية بالبندقية المركز الثالث لفئتي الرجال والسيدات، وأما مسابقة تحدي السرعة فحققت شرطة دبي المركز الأولى.

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