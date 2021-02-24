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مندي يقود سيارته بدون رخصة وتأمين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفلت الفرنسي بينيامين مندي(26 عاماً) مدافع مانشستر سيتي متصدر حالياً، بغرامة ألف استرليني و6 نقاط سود في سجله بسبب قيادته سيارته اللامبورجيني (475 ألف استرليني ) بدون رخصة ولا تأمين. وتم إيقاف المدافع الذي اشتراه سيتي مقابل 52 مليون استرليني في الخامسة صباحاً يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في بريستبري / شيشير، واشترى مندي الذي التحق بسيتي في 2017 سيارته في فرنسا وشوهد وهو يتجول بها الصيف الماضي بمدينة كان الفرنسية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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