شكرا لقرائتكم خبر عن مندي يقود سيارته بدون رخصة وتأمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفلت الفرنسي بينيامين مندي(26 عاماً) مدافع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، بغرامة ألف استرليني و6 نقاط سود في سجله بسبب قيادته سيارته اللامبورجيني (475 ألف استرليني ) بدون رخصة ولا تأمين. وتم إيقاف المدافع الذي اشتراه سيتي مقابل 52 مليون استرليني في الخامسة صباحاً يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في بريستبري / شيشير، واشترى مندي الذي التحق بسيتي في 2017 سيارته في فرنسا وشوهد وهو يتجول بها الصيف الماضي بمدينة كان الفرنسية.