شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. ياسر الكنانى .. يهوى مشاهدة المباريات ويحب الإمبراطور والعندليب مطربه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب ياسر الكنانى نجم المنصورة الأسبق والمدير الفنى الحالى للإعلاميين .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

أحب الأكل البيتى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

العندليب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

كافو

النادى الذى تشجعه عالميا؟

ريال مدريد