شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. ياسر الكنانى .. يهوى مشاهدة المباريات ويحب الإمبراطور والعندليب مطربه المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب ياسر الكنانى نجم المنصورة الأسبق والمدير الفنى الحالى للإعلاميين .ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟
مشاهدة المبارياتهل تحب دخول المطبخ ؟
أحياناما الأكلة التى تفضلها ؟
أحب الأكل البيتىمن نجمك المفضل من الممثلين ؟
أحمد زكىمن مطربك المفضل ؟
العندليببتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوالما أكثر دولة تفضل زيارتها؟
كافوالنادى الذى تشجعه عالميا؟