شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: إيهاب جلال يلتزم بتعاقده مع مصر للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لنادى مصر للمقاصة، أن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الفيومى، مدرب كبير ويتلقى العديد من العروض من أندية أخرى، قائلاً: "نتلقى العديد من العروض وهذا شرف لنا ويسعدنا جدًا ولكننا نعمل فى نادى حاليًا ونحترم عقودنا وعندما تنتهى مدة التعاقد نبدأ ندرس العروض المقدمة لنا ونقرر ماذا سنفعل"، مشددًا على أنهم كجهاز فنى يفخرون دائمًا بالحديث عنهم وتلقيهم العديد من العروض فى عدد من الأندية.

أضاف حمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج وان تو، مع حازم إمام، المُذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم: "لاعبو المقاصة يبذلون جهدا كبيرا فى المباريات الأخيرة، ولكن طريقة اللعب تختلف من مباراة لأخرى، بسبب طبيعة اللاعبين المتواجدين حاليا فى المقاصة، واختلافهم، نحاول أن نضعهم دائمًا تحت ضغط الفوز فى كل مباراة"، متابعًا: "نحاسب اللاعبين على اخطائهم فى الملعب حتى نطور من أدائهم ونزيد من طموحهم".

أشار مدرب المقاصة إلى أن مروان حمدى، مهاجم الزمالك المنتقل حديثًا لصفوف الأبيض، من المهاجمين الجيدين جدًا وينقصه فقط بعض التحركات ومساعدة زملاءه، قائلاً: "مروان حمدي رأس حربة مميز جدًا ولكن لابد أن لا يخرج خارج الـ 18، لانه سريع ويخطف الكرة بسرعة"، مشددًا: "أى لاعب وارد أن يكون مميز مع مدير فنى وغير مميز مع مدير فنى أخر بسبب اختلاف الرؤية الفنية والتوظيف لكل لاعب".